HIM объявили о распаде

Музыканты группы HIM объявили о завершении карьеры. 14 июня 2017 года музыканты отправятся в прощальное турне, которое завершится 17 декабря в Лондоне. В ноябре музыканты выступят в Санкт-Петербурге и Москве. Об этом сообщается на странице группы в Фейсбук.

«После четверти века Любви и Метала мы чувствуем, что HIM завершили свой путь и настало время сказать „прощай“. Мы закрыли паттерн, собрали паззл и повернули ключ в замке. Спасибо!» — написал фронтмен группы Вилле Вало (Ville Valo).

В России концерты HIM состоятся 24 и 25 ноября 2017 года в питерском ДК Ленсовета и 26 ноября в столичном «Stadium Live».

Группа HIM была образована в 1991 году в Финляндии, Хельсинки. Группа играет, как говорят сами музыканты, лав-метал. На счету группы восемь студийных альбомов, последний, «Tears on Tape», вышел в апреле 2013 года.