Игги Поп выступит в Москве в рамках тура в честь своего 70-летия

После семилетнего отсутствия в России, американский певец Игги Поп (Iggy Pop) выступит в Москве. Концерт намечен на 19 октября, он пройдет столичном клубе Stadium. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организатора гастролей. Последний на сегодня концерт Игги Попа в Росси прошел 2010 году, когда он приезжал вместе с группой The Stooges.

Один из зачинателей и гуру альтернативного рока отметил в апреле 2017 года свой 70-летний юбилей, чему и посвящен большой гастрольный тур.

Игги Поп, урожденный Джеймс Ньюэл Остерберг-младший (James Newell Osterberg) свою музыкальную карьеру начинал в группе The Iguanas, из этого названия и родилось его сценическое прозвище. В 1967 году Игги, а также басист Дэйв Александр и братья Рон и Скотт Эштоны, гитарист и барабанщик соответственно, основали группу The Stooges. Стиль группы определяют как гаражный рок, прото-панк, глэм-рок; на их официальном MySpace стиль обозначен как психоделический рок / панк / метал. Ранние альбомы группы оказали большое влияние на развитие панк-рока и альтернативной музыки, значительно опередив своё время.

Параллельно Игги Поп вел сольную карьеру. В таком формате музыкант выпустил 17 альбомов, самые известные – «The Idiot» и «Lust for Life» (оба 1977 года), а настоящим радиохитом стала его песня, известная как саундтрек к фильму Эмира Кустурицы 1991 года «Аризонская Мечта» под названием «In The Death Car». Релиз недавней пластинки – «Post Pop Depression», состоялся в марте 2016 года.

Игги известен у меломанов в том числе своим пристрастием к стейдж-дайвингу — прыжкам на концертах со сцены в толпу, он один из первых музыкантов, кто начал делать это. В какое-то время стареющий Игги Поп «завязал» с такими выходками, и перед каждым концертом поклонники гадали – «прыгнет или нет»? На своем давнем московском концерте 10 лет назад Игги-таки уважил фэнов и сделал это!