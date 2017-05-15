Каста представила новый студийный альбом «Четырёхглавый орёт»

Группа Каста представила новый студийник «Четырёхглавый орёт», он вышел спустя 9 лет после прошлого альбома «Быль в глаза». Это всего лишь третий альбом Касты, несмотря на то, что группе уже 15 лет. Об этом сообщается на сайте группы (хотя, исходя из официальной дискографии, он уже четвертый).

По признанию музыкантов, выпуск альбома стал большим и ответственным делом:

«Мы долго уклонялись от него: выпускали отдельные песни, сняли кучу клипов. Давали сотни и сотни концертов. Записывали свои сольные проекты — это проще. Встречали своих любимых, женились, растили детей, строили студии, музыкальный лейбл».

Но материал накопился, и пришло понимание, что пластинку надо писать, «сейчас или никогда».

«Это все та же „Каста“, хотя она и совсем другая», — говорится на сайте группы. В финале обращения к слушателям Влади, Шым, Хамиль и Змей приглашают на «прямое включение из сказочного Ростова». Это родной город участников квартета.

Альбом Касты очень длинный, на нём 18 треков. Две песни записаны совместно с Рем Диггой и Sunsay.

√ Слушать «Четырёхглавый орёт» можно онлайн бесплатно в плеере на сайте kasta.ru

• Не рекомендуется прослушивать в присутствии несовершеннолетних: в текстах присутствует ненормативная лексика.

В начале июня Каста выступит с презентацией в Москве и Санкт-Петербурге.

Осенью прошлого года группа представила видео к одной из песен нового альбома: