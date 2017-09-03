Каста представила видео на свои «Скрепы»

Группа «Каста» сняла клип на песню «Скрепы» из альбома «Четырехглавый орет», представленного в мае. Несомненно, этот трек на альбоме — один из самых интересных и запоминающихся.

Кроме самих участников группы, в видео снялись Баста, удачно вписавшийся в роль «мента», а Хаски и Типси Тип, и ведущие Youtube-шоу Big Russian Boss Ида Галич и Сергей Миронов.

Клип мгновенно попал в число самых популярных и за первые сутки его посмотрели более миллиона раз.

В начале июля в сети появился так называемый «видеозадник» на «Скрепы», который проецируется на сцену во время концертных выступлений.

Новый клип Касты вашему вниманию: