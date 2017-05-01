Kiss откроют европейский тур 2017 концертом в Москве

Легендарная группа Kiss возвращается с большим туром «Kiss World Tour 2017». Открытие европейской части досталось концерту в Москве!

1 мая 2017 года Kiss выступят в столичном СК «Олимпийский».

Kiss — американская рок-группа, основанная в Нью-Йорке в январе 1973 года, играющая в жанрах глэм-рок, шок-рок и хард-рок. Колоритные и эпатажные, экстравагантные и скандальные, они устраивают умопомрачительные театрализованные постановки с ослепительной пиротехникой. Их загримированные лица — уникальный мэйк-ап устрашающего «Демона» (Demon); бойкого, но лиричного «Человека-кота» (Catman); таинственного «Космического туза» (Space Ace), инопланетянина с планеты Зендель; и "Звёздного Ребёнка«(Star Child) — знакомы с детства даже тому, кто не слышал ни одной их песни.

Kiss известны своими зажигательными концертами с применением фейерверков, взрывающихся/дымящихся гитар (дымовые/пороховые бомбы устанавливались внутрь гитары, после чего зажигались), всплесков крови (кровь обычно делалась из пищевого красителя или йогурта), «дыхания огня» (Джин Симмонс, набрав в рот керосин, плевался огнём), и поднятием барабанщика или гитаристов на высоту с помощью гидравлических подъёмников.

По состоянию на 2016 год KISSимеют более 40 золотых и платиновых альбомов и более 100 миллионов проданных записей.

Kiss уже выступали в Москве, аж 10 лет назад — именно в мае и также в СК «Олимпийский». О том как это было читайте в рассказе нашего редактора Романа Сысоева «Детства жаркий поцелуй — KISS выступили в Москве!»