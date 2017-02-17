Песни Курта Кобейна споют во многих клубах страны в день рождения лидера Nirvana

Сказать, что Курт Кобейн — уникальная личность, не сказать ничего. А вокруг его смерти до сих пор не затихают споры.

В этом году ему исполнилось бы 50 лет и в честь этого для почитателей творчества группы Nirvana в Москве, Санкт-Петербурге, Минске и других городах устраиваются грандиозные праздники: «Kurt Cobain Birthday fest/2017».

Любители музыки в стиле гранж из Северной столицы соберутся 21 февраля в клубе «Зал ожидания» в 18.00.

Многие информационные ресурсы, рассказывающие о культурной жизни города, уже назвали это мероприятие главным гранж-событием года, так что решайте, присоединитесь ли вы к нему или будете жалеть потом, просматривая фото и видео отчёты.

Заявленные участники — это The glue (питерская группа, постоянный участник фестивалей, посвященных Курту Кобейну), и три группы из города Владимир — Round hills, Tango cocaine и Metamorphis.

Надевайте косухи, рваные джинсы и до встречи на фестивале «Kurt Cobain Birthday fest» 21 февраля.