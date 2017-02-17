Песни Курта Кобейна споют во многих клубах страны в день рождения лидера Nirvana

Песни Курта Кобейна споют во многих клубах страны в день рождения лидера Nirvana

 

17 февраля 2017 года

Сказать, что Курт Кобейн — уникальная личность, не сказать ничего. А вокруг его смерти до сих пор не затихают споры.

В этом году ему исполнилось бы 50 лет и в честь этого для почитателей творчества группы Nirvana в Москве, Санкт-Петербурге, Минске и других городах устраиваются грандиозные праздники: «Kurt Cobain Birthday fest/2017».

Любители музыки в стиле гранж из Северной столицы соберутся 21 февраля в клубе «Зал ожидания» в 18.00.

Многие информационные ресурсы, рассказывающие о культурной жизни города, уже назвали это мероприятие главным гранж-событием года, так что решайте, присоединитесь ли вы к нему или будете жалеть потом, просматривая фото и видео отчёты.

Заявленные участники — это The glue (питерская группа, постоянный участник фестивалей, посвященных Курту Кобейну), и три группы из города Владимир — Round hills, Tango cocaine и Metamorphis.

Надевайте косухи, рваные джинсы и до встречи на фестивале «Kurt Cobain Birthday fest» 21 февраля.

#          

Смотрите также:

Новости
Статьи
Новости
Музыкальная премия «Золотая Горгулья-2016»
Музыкальная премия «Золотая Горгулья-2016»

Старейший концертный клуб Москвы «16 Тонн» отпраздновал 20-летие. Этот солидный юбилей, как и прошлые свои дни рождения клуб традиционно отметил проведением Церемонии вручения независимой музыкальной премии «Золотая Горгулья». Премия вручалась уже в 17-й раз.

Отчеты
В клубе «16 Тонн» состоится XVII Церемония вручения независимой музыкальной премии «Золотая Горгулья». Самая несерьезная из всех серьезных премий в мире
В клубе «16 Тонн» состоится XVII Церемония вручения независимой музыкальной премии «Золотая Горгулья». Самая несерьезная из всех серьезных премий в мире

2 ноября клубу «16 Тонн» исполняется 20 лет. В этот день в клубе пройдет традиционная с некоторых пор церемония вручения независимой музыкальной премии «Золотая Горгулья».

Новости
Статьи
Отчеты
Alfa Future People 2016 (фото)
Alfa Future People 2016 (фото)

Небольшой обзорный фотоотчет о фестивале, который состоялся в конце июля под Нижним Новгородом.

Фотоотчеты

Новости партнеров: