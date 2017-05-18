Легенда гранжа, основатель Soundgarden Крис Корнелл умер после концерта

Новость о внезапной смерти создателя Soundgarden и Audioslave Криса Корнелла потряслf меломанов, чья юность прошла под звуки музыки стиля гранж, одним из фаворитов которой были Soundgarden. По словам медицинского эксперта города Детройт, откуда и пришла трагическая весть, Крис Корнелл покончил с собой в гостиничном номере (в ванной комнате отеля MGM Grand Detroit ), повесившись. Представитель полиции сообщил прессе, что Крис был найден с петлей на шее, пишет CTV News.

Музыканту было 52 года.

Незадолго до смерти Корнелл выступал с концертом шоу в Детройте, который проходил в рамках тура Soundgarden, стартовавшим в конце апреля.

У Корнелла остались двое детей — Кристофер и Тони от его нынешней жены Вики Караяннис, у него, также, есть дочь от первого брака Лилиан Джин.

«Ты — ангел и львица. Прекрасная мать и идеальная жена. Я люблю тебя и я счастлив» — писал Крис супруге в Твиттере несколько дней назад.

Коллеги музыканта выражают соболезнования. Джимми Пейдж (Led Zeppelin), который был одним из главных вдохновителей Корнелла, получив эту новость, в своем Твиттере назвал Криса Корнелла невероятно талантливым и невероятно молодым, тем, по которому будут невероятно скучать.

«RIP Chris Cornell — Incredibly Talented — Incredibly Young — Incredibly Missed»

Гитарист Jane’s Addiction и экс-участник Red Hot Chili Peppers Дэйв Наварро сказал, что потрясен новостью: «Такая ужасная и печальная потеря», — добавил он.

Элтон Джон сказал, что он был «потрясен и опечален внезапной смертью Криса Корнелла», назвав его «великим певцом, поэтом-песенником и самым прекрасным человеком».

Билли Айдол считает, что уход Корнелла — это «еще один удар». Как отметил музыкант, Корнелл был великим певцом и артистом.

Корнелл выпустил четыре сольных альбома. Его самый известный сингл в Британии — песня «You Know My Name» («Ты знаешь мое имя»), которая стала саундтреком фильма бондианы «Казино «Рояль».

Но прежде всего Корнелл был известен как лидер группы Soundgarden, которая была создана в 1984 году и выпустила шесть студийных альбомов.

Визитной карточкой и главным международным хитом гранж-коллектива стал сингл 1994 года «Black Hole Sun».

После распада в 90-х, группа была воссоздана в 2010-м. В прошлом году музыканты коллектива сообщали в соцсетях и интервью, что ведут работу над седьмым студийным релизом и записывают в студии новые композиции. На момент написания новости участники группы не сообщали, что будет с записанными в последние месяцы жизни Корнелла треками.

Сам Крис Корнелл накануне своей смерти написал в твиттере о концерте в Детройте: «Наконец вернулись в город рока».

RIP Chris...