Легенды рок-музыки: что принесёт с собой весна-лето 2019?

Рок-музыка — тот жанр, который собирает вокруг себя миллионы фанатов. Одновременно тяжёлая и лирическая, она пробуждает самые затаенные чувства, спрятанные глубоко внутри, раскрывая помыслы и желания каждого человека. И в новом сезоне фанатов тяжелой музыки порадуют две знаковые во всех пониманиях группы, что посетят столицу Украины со своими фантастическими и зажигательными выступлениями.

Настоящий металл от исполнителей Manowar

Manowar — группа, которую смело можно назвать основоположником жанра тяжелого металла в музыкальной индустрии. Её выступления — это всегда невероятное шоу, полное ярких и незабываемых эмоций, живой музыки и любимых песен. Группа на сцене уже почти четыре десятка лет, радуя своих поклонников всё новыми и новыми хитами, в которых звучит сила, агрессия и власть. Эти мотивы являются ключевыми в их творчестве. Кроме того, исполнители из Германии известны тем, что несколько раз были награждены самыми знаковыми музыкальными премиями. Самая громкая рок-группа в мире даст свой последний, прощальный концерт, прежде чем уйти в заслуженную в отставку. Со сцены прозвучат наиболее популярные и полюбившиеся зрителям хиты, собранные со всех одиннадцати альбомов.

Попрощаться с любимой группой можно будет 21 марта во Дворце Спорта.

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Яркий и незабываемый глэм-рок от KISS

Трудно сегодня найти человека, который не знал бы, кто такие KISS и что они исполняют. Прежде всего, они запомнились своими яркими и фантастическими образами, причудливым макияжем и полным отсутствием хоть каких-либо правил и рамок. Группа уже множество лет исполняет всем полюбившийся жанр тяжёлого рока, звучащий из-под опытных рук профессионалов. Яркие и незабываемые гитарные соло, сумасшедший вокал и ни с чем несравнимое, каждый раз новое шоу с эффектной пиротехникой и трюками — вот что привлекает внимание в данной группе. KISS считается легендарным коллективом, положившим начало новой эпохе в рок-музыке. Сочетание современных музыкальных мотивов и ноток ретро в паре с зажигательным диско делает выступление легенд ещё более ярким. В особенности, если учесть, что в этом году они дадут свой последний концерт, который станет завершением целой эпохи незабываемой музыки и драйва.

Насладиться звучанием любимой музыки в последний раз можно будет 16 июня на НСК «Олимпийском».

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В этот весенне-летний сезон жителей столицы порадуют одновременно две легендарные группы, что воспитали целые поколения ценителей современной рок-музыки. Фантастические, невероятные, они привезут с собой целое феерическое шоу, которое запомнится на долгие годы. Ведь настоящий фанат, влюблённый в творчество этих групп, не может пропустить свой последний шанс посетить их концерты, с которыми они нагрянут в солнечный и светлый Киев.