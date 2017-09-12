«Lift» в странном доме с пакетами в руках. Radiohead выпустили новый клип

Radiohead экранизировали «Lift» — еще одну из трех неизданных песен, вышедших на юбилейном переиздании альбома «OK Сomputer» 1997 года с названием «OKNOTOK».



На протяжении всего видео фронтмен группы Том Йорк едет в лифте несколько сюрреалистичного дома, держа в руках пакеты с загадочными свертками и бутылочкой йогурта.

Таким образом, видеотрилогия из треков, не вошедших в легендарный «OK Сomputer», завершена. Ранее были сняты клипы на «I Promise» и «Man Of War».

Коллекционное переиздание, включающее три виниловые пластинки, артбук и аудиокассету с написанными 20 лет назад, но неизданными песнями, вышло 23 июня 2017 года.