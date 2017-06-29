Лайн-ап фестиваля «Мото-Малоярославец»: от Арии до Ласкового Мая

Сегодня под Калугой открылся байк-рок-фестиваль «Мото-Малоярославец». Таков разношерстный список его участников.

Главная сцена (время выступлений смотрите снизу вверх)

«TODD», указанный в программе 2 июля, в 16.00 — это театрально-музыкальный эксперимент группы «Король и Шут» и продюсерской компании «Театральное дело».



Основой сюжета рок-мюзикла «TODD» стала старинная английская легенда о безумном парикмахере Суини Тодде, известная многим по фильму Тима Бертона «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-Стрит». Тодд мстит за разрушенную семью, убивая неугодных ему посетителей, а скрывать эти деяния ему помогает влюбленная в него булочница Ловетт.

Расписание выступлений и мотоконкурсов на второй, малой сцене

Фестиваль «Мото-Малоярославец — Russian Bike Week Anniversary», пройдет в 2017 году уже 25-й раз, потому станет юбилейным. Даты проведения — с 29 июня по 2 июля, а место традиционно — на Ивановском лугу города Малоярославец, в Калужской области(90 км от МКАД по Киевскому шоссе).

«МотоЯрославец», как его коротко окрестили поклонники живой музыки и мотоциклетной техники, будет проходить4 дня. На нескольких сценах выступят 120 рок-групп, гостей ожидают различные мотошоу, воздухоплаватели, каскадеры, реконструкции, fire show и многое другое! Организаторы обещают на территории бесплатный Wi-Fi.