Заявлен полный список артистов фестиваля «Нашествие-2017»

Наше радио представило полный список участников «Нашествия 2017»:

Алиса, Вячеслав Бутусов, Гарик Сукачёв & Бригада С Ундервуд, Кукрыниксы, Мельница, Сурганова и Оркестр, Сплин; 7Б, НАИВ, Кипелов, Княzz, ГильZа, Пилот, Уматурман, Анимация, Серьга, Слот, Louna, Калинов Мост, The Hatters, Глеб Самойлов и The Matrixx, Сергей Бобунец, Танцы Минус, Чиж & Co, Пикник, 25/17, Lumen, Браво, ДДТ, Конец Фильма, Несчастный случай, Найк Борзов, Tequilajazzz!, Дельфин, Ундервуд, Слот, Trubetskoy, Танцы Минус, Гильzа, 7Б, Бахыт Компот, Нейромонах Феофан, НОМ, Сансара, Твердый Знак, Аффинаж, Биртман, Krava, Casual, Ангел НеНес, Суп Харчо, Stigmata, Amatory, Бригадный подряд, Дайте Два, F.P.G., План Ломоносова, Черный Кофе, Good Times, Mordor, Операция Пластилин, Виктор, Инкогнито, Погружение, Стимфония, Гений, Копенgageн, Виктор Виталий, Северный Флот, Моды, Радиограмма, Pravada, Urban Strip, Площадь Восстания, Jack Action, Лучший Самый День, Radio Я, Мехико, 100Rage, Tattooin, Total, Обе-рек, ДМЦ.

Организаторы отказались от привычного деления сцен – в этот раз НАШЕ 2.0 будет равнозначной большой сцене и по составу музыкантов, и по техническому оснащению. Сцена НАШЕ 2.0 увеличится в размерах, звук станет более мощным, а по бокам расположатся огромные плазменные экраны, чтобы все гости увидели выступление любимых групп. Она будет расположена в общей зоне, доступной для всех категорий билетов без ограничений.

Музыкальная программа запланирована насыщенная. В субботу днём ведущий НАШЕго Радио Алексей Петровский проведёт программу Жёсткий Диск на сцене НАШЕ 2.0, в рамках которой выступят группы Animal Jazz, Бригадный подряд, Amatory, Stigmata, FPG, План Ломоносова и покажут, что такое реально тяжелая музыка.

Завершит второй фестивальный день ночной концерт Гарика Сукачёва & Бригады С, и это будет их первым выступлением за всю историю фестиваля. На НАШЕ 2.0 выйдут Несчастный случай, Найк Борзов, Tequilajazzz, Дельфин, Чёрный кофе и другие легендарные музыканты.

Культовая питерская группа НОМ отметитна «Нашествии» 30 лет со дня своего основания, а завершит концертную программу в воскресенье группа Mordor уникальным световым и огненным шоу.

Фестиваль пройдет 7,8 и 9 июля в Большом Завидово Тверской области.



Хорошие новости и сюрпризы от «Нашествия» последуют, следите за новостями!

Хотите распечатать line up Нашествия, представленный картинкой? Ищите ее в нашей группе Вконтакте. Подписывайтесь!