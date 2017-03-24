Питерская трэш-рейв-команда Little Big выступит с большим концертом в Москве

24 марта 2017 года в концертном зале «Stadium» состоится большой концерт питерской трэш-рейв-команды Little Big. Московских поклонников ждёт жаркое шоу: любимые рэйв-боевики, специальные гости и неожиданные сюрпризы!

Сатирическая арт-коллаборация Little Big образовалась в 2013 году в Санкт-Петербурге. Бешеная популярность обрушилась на участников после выхода первого же клипа; а следующие работы утвердили команду в статусе самых эпатажных героев российской электронной сцены.

Скандальный проект стремительно завоевал любовь сотен тысяч фанатов, а популярность группы шагнула далеко за пределы родины. Сейчас в перерывах между съёмками и получением престижных международных премий (таких, как Berlin Music Video Awards, например) Little Big собирает полные залы не только в России, но и по всей Европе.

Лидер группы, Илья объясняет творчество групп так: «Мы всегда были рок-музыкантами и остаёмся ими. То, что мы сейчас играем — это новая формация рок-музыки. Все наши песни имеют структуру рок-композиции, а не электронного трека. Но одновременно мы с детства любили рейв, и совместили эти два жанра». Каждая песня, клип или перформанс группы — провокация уровня ядерной бомбы. Но взрывные шоу Little Big — не самоцель, а, скорее, реакция на важные мировые события и способ привлечь к ним внимание социума.

Питерские хулиганы по-прежнему беспощадно высмеивают стереотипы и изящно балансируют на грани абсурда. 24 марта, Stadium: ударная доза провокационного оптимизма от Little Big!