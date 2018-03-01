«Любовь не пропала» в новом видеоклипе ДДТ

Группа ДДТ представила новый клип на песню «Любовь не пропала». Пресс-служба группы характеризует сюжет клипа следующими словами: если любовь зародилась очень давно, она всё равно никуда не исчезнет. Но для этого нужно сильно любить.

Вся история замешана на «магии радио» — главные герои знакомятся, настроившись на одну волну, в частности, это 104 FM — «Наше Радио в Петербурге». Ощущаются параллели с сюжетом фильма «Питер FM».

«Мы катались по городу на своём собственном автобусе, слушали музыку, останавливались, где хотели и за проезд никто не платил, — рассказывает режиссёр Илья Дурапов, — Идея клипа уже давно преследовала меня и я благодарен Юрию Шевчуку за предоставленную возможность её воплотить. Музыка группы ДДТ со мной уже больше десяти лет, поэтому делать видео на их песню было чем-то абсолютно естественным. Хотелось бы поблагодарить людей, которые поддержали этот проект еще на стадии идеи и согласились в нём участвовать. Без них ничего бы не получилось».

По словам Юрия Шевчука:

«Песня написана осенью, но ощущения весны было очень живое. А весна — это танцы. Танцы клеток, листвы, надежд, любви. Поэтому композиция такая и танцевальная».

В главных ролях: Егор Кутенков, Мария Панина.