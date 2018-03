Международный фестиваль музыки The Beatles традиционно пройдет в Москве

Международный фестиваль музыки The Beatles пройдет в Москве в тринадцатый раз. Размах его будет впечатляющим — в этом году знаменитый битломанский фестиваль обещает стать особенным и представит 14 групп на двух сценах. Новички и маститые артисты, зарубежные и отечественные музыканты, концептуальные программы и битловские костюмы — здесь можно сполна проникнуться духом великой группы, ведь портал Beatles.ru, под эгидой которого из года в год проходит Фестиваль — лучший источник битловедения на русском языке.



Участники Фестиваля не обойдут стороной знаменательные даты. 2018 год богат на юбилеи и есть целых два повода поздравить любимых битлов: во-первых, Джорджу Харрисону в этом году исполнилось бы 75 лет. Во-вторых, нельзя оставить без внимания и «полтинник» с момента выхода великого «Белого» альбома The Beatles, увидевшего свет 22 ноября 1968 года.

В честь дня рождения Джорджа Харрисона каждый коллектив обязательно сыграет как минимум одну песню его авторства, а группа Father McKenzie из Ростова-на-Дону даже подготовила целое отделение из лучших битловских и сольных хитов Харрисона. Гитарист Владимир «Корней» Корниенко вместе со специально собранной для этого фестиваля супергруппой The White Album Band исполнит «Белый альбом» так, как его, возможно, задумывали сами битлы — в виде динамичной часовой программы, которая завершится электронным сумасшествием «Революции Номер 9».

В очередной раз фестиваль проходит сразу на двух сценах: так принято, в частности, в клубе Cavern в Ливерпуле, где когда-то начинали The Beatles. Две сцены — это в два раза больше групп и разнообразной музыки и возможность выбрать выступление на свой вкус. В этот раз будут и многообещающие новички, и ветераны битловских трибьютов, и специальные зарубежные гости.



Участники XIII Международного фестиваля музыки The Beatles:



* Bex Marshall (Великобритания)

* Aggeu Marques (Бразилия)

* Корней & The White Album Band (Москва)

* Father McKenzie (Ростов-на-Дону)

* The BeatLove (Москва)

* Сергей Гуцан & The Wilbury Twist (Москва)

* Ольга Егорова (Москва)

* The BeatBoys (Москва)

* SunGita (Москва)

* Tom’n’Jerry (Москва)

* Holiday Hats (Москва)

* Thunderbeats (Москва)

* The Stone Shades (Москва) — The Rolling Stones tribute

* RoadHouse Band (Ростов-на-Дону) — The Doors tribute



Подробная информация об артистах фестиваля на портале Beatles.ru



14 марта, суббота, клуб «Театръ»

г. Москва, ул. Барклая, д. 6, стр. 2

Начало: 17:00

Цена билетов: от 1000 р.