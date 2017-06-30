Metronomy выступят в Москве и Питере летом 2017 года

Одна из самых интересных британских поп-групп, номинанты Mercury Prize, постоянно меняющиеся с каждым альбомом — это всегда один человек, Джозеф Маунт. С кем бы он ни работал, он всегда знает, чего хочет от песни и как она должна звучать. Поначалу Metronomy принимали за нью-рейверов, но кто сейчас помнит, что такое нью-рейв? На последних своих альбомах — «Love Letters» и «Summer 08», они пытаются прорваться сквозь время, куда-то в семидесятые и восьмидесятые, иногда из любви к тем годам, иногда — чтобы дистанцироваться от сегодняшнего.

Они выглядят как группа, исполняющая стандарты, песни, на которые все делают каверы, но все эти песни написали они, а от британского рока в них почти ничего нет. Им скорее интересно погрузиться в другую Британию: страну курортных городов, любовных романов, экспериментаторов из студий, вроде тех, что стояли на BBC — ту, что не сразу приходит в голову. Избегая стереотипов и стремясь к неочевидному, они и музыку играют похожую, такую, от которой в первый раз и не знаешь, чего ждать.

В Россию Metronomy приедут с новым материалом — не обойдется, конечно, и без старых хитов. 30 июня 2017 года группа выступит в Санкт-Петербурге, клубе «A2 Green Concert», а 1 июля в столичном «Yotaspace».