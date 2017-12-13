MGMT представили новый сингл из готовящегося альбома и клип к нему

Американский дуэт MGMT представил свой новый сингл под названием «When You Die» и поделился видео для трека. Прокрутите вниз, чтобы посмотреть его. В гипнотическом и сюрреалистическом клипе в главной роли снялся Алекс Карповски (Alex Karpokvsky) — американский режиссер, актер, сценарист и продюсер. Он известен зрителю как персонаж серии комедийных сериалов «Girls» Рэй Плошанский. В новом видео Карповски предстает черным магом, который умирает и воскресает.

Ранее, в октябре, группа выпустила сингл «Little Dark Age» из своего готовящегося альбома с тем же названием. Скорее всего, релиз пластинки намечен на февраль 2018.

Последней на сегодня студийной работой дуэта стал их третий альбом 2013 года «MGMT»