Музыканты «Нашествия» поделились впечатлениями от «сурового фестиваля»

На фото: сцена «Наше 2.0»

Три дня — 7, 8 и 9 июля, — в Большом Завидово непрерывно звучала музыка. Фестиваль «НАШЕСТВИЕ 2017» подошел к концу, на него снова приехало более 200 000 человек.

«НАШЕСТВИЕ 2017» получилось не только самым суровым за всю историю проведения фестиваля — все три фестивальных дня лил дождь, а температура держалась на уровне аномальных для лета 12 градусов — но и самым дружественным и семейным. Даже во время сильного дождя НАШИ оставались у сцены, слушали песни любимых артистов, помогали друг другу в сложных ситуациях и стойко переносили все капризы погоды.

Музыканты, вдохновленные публикой, отдавались на 100% и благодарили зрителей за стойкость к погодным условиям и любовь к музыке.

Валерий Кипелов: «Прошло всё супер. Когда ехали, на погоду спина побаливала. А после выступления спина прошла. Поэтому я считаю, что всё прошло круто. Главные наши врачи — наши поклонники, которые приезжают на этот фестиваль, невзирая на погодные условия».

Сергей Галанин: «Знал, что этих людей много, и их никак не меньше, чем в обычный солнечный день. Снимаю шляпу и говорю: «Ребята, конечно, так любить русский рок, так любить Наше радио — это дорогого стоит».

Алексей Кортнев: «Я думаю, что погода отпугнёт людей-туристов случайных. Те, кто ездит на „НАШЕСТВИЕ“ годами, кто действительно влюблён в русский рок уже здесь».

Вячеслав Петкун: «Мне хочется отвесить им низкий поклон за то, что они три дня по колено в грязи под проливным дождем слились в нашем музыкальном порыве».

Владимир Кристовский: «Мне кажется, это здорово! Это даже хорошо, что все дороги развезло. Я чувствую единение людей, каждый готов помогать. Зато будет, что вспомнить, это же такое приключение!»

Сергей Чиграков: «Тем, кто там выживает, могу сказать — молодцы, так держать! Главное, не заболеть».

Евгений Хавтан: «У нас рок-н-ролл настоящий. Наши люди более рок-н-ролльные. Это настоящие герои!»

Лусинэ Геворкян: «Главное мыслить позитивно и обо всём иметь своё отношение. Несмотря на дождь, тут классно, и все поют песни. А вообще, во Франции и Германии очень много музыкальных фестивалях проходят в таких условиях, в условиях дождя. А у природы нет плохой погоды, а у рока нет ограничений».

Андрей Князев: «Погода не повлияла никак, потому что народ хорошо зажигает независимо от этого и в этом есть определенный дух. Рок-музыка — это когда этот дух присутствует в зале, это всегда очень круто».

На фото: Главная сцена

Организаторы присоединяются к тёплым словам музыкантов и благодарны всем, кто все четыре дня фестиваля был вместе с нами. Да, именно четыре! Первые гости начали приезжать на поле ещё 6 июля, в четверг, чтобы послушать группу «Trubetskoy» и Вадима Степанцова, который выступил на сцене НАШЕ 2.0 с проектом «Мастодонт».

Официальное открытие фестиваля состоялось в 18:00 в пятницу, 7-го июля. Старт главному приключению года дал Вячеслав Бутусов, который выступил с детским хором Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова. Вячеслав Бутусов вместе с юными артистами исполнил культовые композиции группы «Наутилус Помпилиус».

В первый день «НАШЕСТВИЯ» на главной сцене выступили группы «Сплин», «Кукрыниксы», «Кипелов», а хэдлайнером стала группа «Пилот». Именно под сет Ильи Черта и его команды состоялся грандиозный салют на 1000 залпов. После выступления «Пилота» зрители смогли увидеть уникальный проект — спектакль Саши Петрова #зановородиться при участии группы Ocean Jet, который впервые был показан под открытым небом.

В этом году сцена Наше 2.0 по масштабу мало чем уступала Главной сцене, и зрители оказались перед трудным выбором. На так называемой «малой» сцене вечером первого дня выступили Найк Борзов, «Несчастный случай» и Дельфин.

Второй день фестиваля открылся традиционным сетом группы «Алиса», фанаты ждали у сцены уже в 12.00, чтобы увидеть первое фестивальное выступление Константина Кинчева после вынужденного перерыва.

Из-за низкой облачности авиа-шоу пилотажной группы «Русские Витязи», к сожалению, не состоялось. А вот музыкантам плохая погода не помешала зажечь публику: во второй день на Главной сцене «НАШЕСТВИЯ» выступили группы «Серьга», «Louna», Сергей Бобунец и другие команды. Хэдлайнером второго дня фестиваля стала группа «Браво».

Третий день фестиваля порадовал зрителей выступлениями «Ундервуда», «Наива», «Анимации», «Калинова моста», «Танцев минус». В вечерней программе — «Пикник», «Lumen» и, конечно, хэдлайнер Главной сцены — группа «ДДТ». Юрий Шевчук привез на Главное приключение года программу «История звука», которая в марте с успехом отгремела в Олимпийском. А хэдлайнером сцены «Наше 2.0» в заключительный день фестиваля стала группа «Mordor», которая зажгла эту ночь феерическим огненным шоу.

Все выступления и интервью Михаила Марголиса, который беседовал с артистами в выездной студии НАШЕ ТВ, можно было посмотреть в прямом эфире на телеканале, а также на сайтах nashe-tv.com, nashe.ru и в группе «Нашествие» в социальной сети «Вконтакте». Техническим партнером выступил спутниковый оператор «Орион».

Наши гости — самые лучшие, мы можем повторить это 1000 раз. Расписаться в ЗАГСЕ в проливной дождь? Покорить скалодром в резиновых сапогах? Провести весь музыкальный фестиваль за игрой в монополию? Стать чемпионом «НАШЕСТВИЯ» по мокрому футболу? Выиграть в пляжный волейбол в +12? Наконец-то применить все навыки выживания, полученные от инструкторов в зоне Армии России, на практике? Выбрать президентом Сергея Шнурова? Для гостей фестиваля «НАШЕСТВИЕ» нет ничего невозможного!

В очередной раз наши зрители доказали, что «НАШЕСТВИЕ» — это больше чем фестиваль, это особенная атмосфера и встреча близких друзей, объединенных любовью к русской музыке, которая, как известно, будет вечной. Спасибо всем, кто пережил «НАШЕСТВИЕ 2017» вместе с нами.



НАШЕСТВИЕ 2017 В ЦИФРАХ

Количество гостей фестиваля — 200 000 человек

Количество зрителей, которые приехали на бесплатных электричках — 15 000 человек

Общее количество сотрудников правоохранительных органов — 3250 человек

Количество военнослужащих войск Национальной Гвардии РФ — 450 человек

Участники «Главной сцены» — 29 групп

Участники сцены «НАШЕ 2.0» — 68 группы

Количество поваров мероприятия — 200 человек

Количество серьезных физических повреждений и отравлений — 0 человек

Количество обращений с переохлаждением и бытовыми порезами — 200 человек

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