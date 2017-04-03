На Доброфесте выступят «японские волки»

Японская группа Man with a Mission выступит в России летом. Она приглашена на фестиваль Доброфест, который пройдет в Ярославле. Кроме прочего, группа известна своим имиджем «бэнда таинственных волков», ее участники появляются на публике исключительно в масках этого животного.

Существует легенда о том, почему они носят волчьи маски. Как гласит история, ледяные гробы, в которых были заточены полу-волки, полу-люди были растоплены в 2010 году и Man With A Mission проникли в Японию с дикой рок-н-ролл энергией на уровне Годзиллы. Созданы участники группы были как «конечная [высшая] форма жизни» гениальным биологом д-ром Джимми Хендриксом. Тем самым, да. Спустя четыре альбома, группа стала международным феноменом. Их видео набирают многомиллионные просмотры. В музыкальном плане Man With A Mission, это сочетание элементов хард-рока, дэнс-рока и поп-музыки.

Доброфест пройдет 30 июня, 1 и 2 июля 2017 года на ярославском аэродроме Левцово.

Заявлены и другие зарубежные группы, в частности Tess (Франция), Arcane Roots (Великобритания), Brage (Норвегия) и др. Из отечественных групп ожидаются Пилот, Noize MC, Кукрыниксы, Смех, ПТВП, 7000$, Тараканы, Порнофильмы, Элизиум, Нуки, Йорш, Жамки, Марлины, Bzik, Ульи, LaScala и многие другие.