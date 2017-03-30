На «Нашем радио» зазвучит тяжелый рок

«Наше Радио» запускает программу с тяжелой музыкой. Представители альтернативной сцены, которые слишком тяжелы для обычного эфира будут появляться еженедельно в программе «Жёсткий Диск». Ведущий — Алексей Петровский, известный петербургским слушателям радиостанции.

Вот что он сам рассказал о программе: «Жесткий Диск» — это гроулинг и речитатив, гитары и сэмплы, сказочные гномы и реальные бунтари — здесь все, даже то, что ни одному программному директору не придет в голову поставить в эфир!«

Слушайте первый выпуск часовой программы «Жёсткий Диск» в ночь с 4 на 5 апреля, ровно в 00.00 на волне «Нашего Радио» или на nashe.ru.