Начат сбор подписей для сохранения дома, где жила Янка Дягилева

Сохранить дом Янки Дягилевой в Новосибирске призывают ценители творчества исполнительницы, которая входит в число ярчайших представителей отечественной рок-культуры конца ХХ века.

Одноэтажный деревянный дом, в котором жила Яна Станиславовна Дягилева (1966-1991) находится в неудовлетворительном состоянии. Согласно сообщениям СМИ, он в течение последних нескольких лет стоит в очереди на снос. На сайте Change.org появилась петиция со сбором подписей в поддержку идеи реставрации и сохранения дома Янки и придания ему статуса памятника истории и культуры. Она адресована и.о Губернатора Новосибирской области А.А.Травникову и мэру Новосибирска А.Е. Локоть.

«Ставшая для Новосибирска настоящим „гением места“, Яна Дягилева оставила серьёзный след в отечественной культуре. На доме, где жила Я. С. Дягилева, по инициативе жителей Новосибирска была установлена памятная доска работы скульптора Павла Слободчикова», — сообщается в тексте петиции.

Авторы петиции по сбору подписей убеждены, что дом по ул. Ядринцевской, 61 представляет собой культурно-историческую ценность и обладает большим туристическим потенциалом. В нём при помощи неравнодушных граждан и представителей российской рок-музыки может быть открыт не имеющий аналогов Музей сибирского рока, который станет точкой притяжения жителей и гостей города.