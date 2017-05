Наше радио объявило об участии в «Нашествии» Бригады С, Браво и ДДТ

НАШЕ Радио объявило третью десятку артистов, которые выступят на фестивале Нашествие-2017:

БРАВО

ГАРИК СУКАЧЁВ и БРИГАДА С

ВЯЧЕСЛАВ БУТУСОВ

ГЛЕБ САМОЙЛОВ и THE MATRIXX

ДДТ

ДЕЛЬФИН

НАИВ

ANIMAL ДЖАZ

LOUNA

LUMEN

Гарик Сукачёв и «Бригада С» станут хедлайнерами сцены НАШЕ 2.0 и выступят вместе с молодыми исполнителями, группа Lumen отыграет сет из самых мощных и жёстких песен и завершит тур «Хроника бешенных дней», Вячеслав Бутусов отметит 35-летие «Наутилуса Помпилиуса» на главной сцене фестиваля, а ДДТ снова выступят с программой «История звука», чтобы дать возможность послушать ее всем, кого не вместил «Олимпийский».

На сегодня список участников Нашествия 2017 выглядит так:

Алиса, Анимация, Браво, Бригада С, Вячеслав Бутусов, Глеб Самойлов И The Matrixx, ДДТ, Дельфин, Калинов Мост, Кипелов, Княzz (при участии Балу), Кукрыниксы, Мельница, Наив, Найк Борзов, Несчастный Случай, Пикник, Пилот, Серьга, Сергей Бобунец, Сплин, Сурганова и Оркестр, Уматурман, Чиж & Co, Animal Джаz, Louna, Lumen, Tequilajazzz, The Hatters и 25/17.

Фестиваль Нашествие пройдёт 7, 8 и 9 июля 2017 года в Большом Завидово Тверской области. За долгий путь развития фестиваля зрителям были представлены практически все самые значимые российские артисты. Нашествие — это мультиформатный музыкальный нон-стоп, где есть место и легендарным и молодым исполнителям.

На Главном приключении года помимо нескольких сцен есть место театру, кино, музею, лекциям, пилотажным группам, конкурсам, историческим реконструкциям, ЗАГСу и многому другому. Фестиваль давно перестал быть только музыкальным событием.

Фестиваль стал одним из самых комфортных по условиям пребывания из всех подобных открытых мероприятий не только в России, но и за рубежом. Это обеспечивается созданием в полевых условиях колоссальной по объему инфраструктурой.

Проживание на его территории стало еще более удобным — в этом году будет организовано не два, а три палаточных городка. «Ленинград», «Москва» и «Свердловск», а по популярным маршрутам будет налажено бесплатное автобусное сообщение.

Огромная территория фестиваля расположилась в живописных местах Тверской области находится в 10 км от федеральной трассы Москва — Санкт-Петербург и в 4 км от ж/д платформы Конаковский Мох.