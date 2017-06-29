Фестиваль «Нашествие» можно будет впервые смотреть целиком и в прямом эфире

Если ты не едешь на «Нашествие», оно само придет в твой дом! В дни фестиваля, 7, 8 и 9 июля, телеканал НАШЕ ТВ будет транслировать «Нашествие 2017» в прямом эфире. Впервые за всю историю знаменитого фестиваля будут показаны выступления групп обеих сцен. Смотрите концерты легендарных отечественных исполнителей и молодых музыкантов на НАШЕ ТВ!

Трансляция будет доступна на сайте телеканала НАШЕ ТВ (nashe-tv.com) и сайте радиостанции «Наше Радио» (nashe.ru). Техническим партнером «Нашествия» третий год подряд выступает федеральный спутниковый оператор «Орион» (спутниковое телевидение «Телекарта»), делая доступными события на главной сцене фестиваля многомиллионной теле-аудитории, ведь в зону покрытия оператора входит 100% территории РФ, а также страны СНГ.

Помимо этого прямая трансляция со сцены «НАШЕ 2.0.» будет доступна абсолютно бесплатно для пользователей онлайн-кинотеатра MEGOGO на всех платформах MEGOGO в рамках проекта MEGOGO LIVE.

Алиса, Сплин, Вячеслав Бутусов, Гарик Сукачев, Браво, ДДТ, Пилот, Пикник, Чиж & Co, Найк Борзов, Дельфин, и еще почти 100 музыкальных исполнителей выступят перед зрителями «Нашествия» за три фестивальных дня.

Живые выступления любимых групп, отличный звук, интервью с музыкантами — всё самое важное и интересное на «Нашествии 2017» не покидая дивана.

И, все-таки, на «Нашествие» нужно ехать! Что мешает? Работа?

В помощь узникам офисов на сайте фестиваля открыт новый сервис «Помоги друзьям отпроситься с работы или отпросись сам».