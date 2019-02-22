Нашествие 2019 представит сцену «Ультра»

 

22 февраля 2019 года

При поддержке одной из самых прогрессивных интернет-радиостанций «ULTRA» на Нашествии 2019 появится одноименная сцена с особенно мощным и актуальным лайн-апом!

Первая тройка коллективов, выступления которых состоятся на новой сцене «УЛЬТРА», уже известна. Это Дельфин, Нейромонах Феофан и Anacondaz.

Анонсы новых участников, свежие треки самых ярких представителей альтернативной музыкальной волны, подробности о сцене «УЛЬТРА» ловите в эфире радио «ULTRA» (radioultra.ru).

Главный open-air страны Нашествиe в 2019 году пройдет 19, 20 и 21 июля, как обычно, в Большом Завидово Тверской области. Билеты на «Главное приключение года», которое на этот раз отметит свой 20-й день рождения, доступны уже сейчас на официальном сайте фестиваля nashestvie.ru.


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