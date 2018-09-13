Группа Несчастный случай поздравила себя и поклонников с 35-летием новым клипом

 

13 сентября 2018 года

Группа Несчастный случай поздравила себя и поклонников с 35-летием, выпустив в день юбилея клип на новую песню «Плохой танцор».

«В последнее время мы выпускали песни и клипы на злобу дня, социально-политические и острые, а „Плохой танцор“ — вещь абсолютно безбашенная, ни к чему не обязывающая и очень подходящая для праздника.»

— рассказал о песне лидер группы Алексей Кортнев.

Для съемок музыканты пригласили своего друга, известного танцовщика, и обладателя множества наград Эдди Саяди. С бородой и дредами — это он. Прочие актеры видео — сами музыканты, не считая балерины (ее имя DayMusic оперативно выяснить не удалось).

Праздновать 35-летие «Несчастный Случай» приглашает 18 ноября в клуб А2 в Санкт-Петербурге и 25 ноября в московский Крокус Сити Холл.

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