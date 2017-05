Новый альбом Роджера Уотерса будет представлен в эфире радио ROCK FM

Новый альбом Роджера Уотерса «Is This The Life We Really Want?» будет представлен в эфире московской радиостанции ROCK FM в день его релиза, 2 июня. Эта работа станет первым полноформатным сольным студийным альбомом музыканта за четверть века. Его предыдущим лонгплеем, треклист которого включал только песни (в 2005-м музыкант представил рок-оперу), был «Amused to Death» (1992). В новом альбоме будет двенадцать треков, но на сегодняшний день поклонники творчества основателя Pink Floyd и ныне сольного исполнителя уже слышали cинглы «Smell The Roses», «Déjà Vu» и «The Last Refugee», которые были обнародованы ранее, все прочие будут представлены впервые.

Этот тизер был смонтирован после того, как в одном из интервью Уотерс намекнул, что долгожданный лонгплей будет выпущен 19 мая.

Новый студийник продолжит линию концептуальных записей Уотерса. Музыкант всегда старался дать свою оценку событиям, происходящим в мире, и выразить свою позицию в творчестве. По текстам песен можно проследить, что волновало музыканта в разные периоды времени. И новая пластинка, название которой можно перевести как «Это та жизнь, которую мы хотим?», логично продолжает эту традицию и, согласно прессе, стала «размышлением на тему современного мира и атмосферы неопределенности».

По словам Уотерса, несколько песен будут совершенно новыми, но основной материал написан еще более полутора десятка лет назад. Но основная работа над «Is This The Life We Really Want?» началась в 2010 году. За продюсирование и сведение пластинки взялся британский продюсер и звукорежиссер Найджел Годрич (Nigel Godrich), который работал с Radiohead, Полом Маккартни, U2 и другими. В записи также приняли участие басист The Black Keys Гас Сейффертт (Gus Seyffert), мультиинструменталист и композитор Джонатан Уилсон (Jonathan Wilson), барабанщик Beck и R.E.M Джои Уоронкер (Joey Waronker), основател групп Jellyfish, Imperial Drag и TV Eyes Роджер Мэннинг (Roger Mannning), клавишник Dawes Ли Пардини (Lee Pardini), вокалистки группы Lucius Джессика Вульф (Jessica Wolfe) и Холли Проктор (Holly Proctor).

Релиз представлен лейблом Columbia Records. Альбом поступит в продажу на CD, двойном виниле и в цифровом формате, он уже доступен для предзаказа на Apple Music.

Слушатели московской радиостанции ROCK FM смогут в числе первых услышать новые композиции из долгожданного альбома музыканта и выиграть виниловую пластинку «Is This The Life We Really Want?» уже вечером воскресенья, 4 июня, в программе «Ловец жемчуга».

Roger Waters — «Is This The Life We Really Want?» 2017, трек-лист:

«When We Were Young»

«Déjà Vu»

«The Last Refugee»

«Picture That»

«Broken Bones»

«Is This The Life We Really Want?»

«Bird In A Gale»

«The Most Beautiful Girl»

«Smell The Roses»

«Wait For Her»

«Oceans Apart»

«Part of Me Died»

На песню «The Last Refugee» из нового альбома Уотерса 18 мая на его канале в YouTube было представлено видео: