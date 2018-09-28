Muse представили клип на песню «Pressure», она войдёт в готовящийся альбом «Simulation Theory». Посмотреть видео можно под текстом этой новости.

Сюжет своей стилистикой отсылает зрителя в 80-е. Начинающая группа выступает в ресторане перед скучающей публикой. Ее представляет конферансье: Rocket Baby Dolls — именно таким было первое название нынешних Muse. В истории, которая разворачивается в видеоклипе можно почувствовать отсылки к фильмам а-ля «Назад в будущее» и «Охотники за приведениями» и т.п, какие-то моменты напомнят произведения Стивена Кинга.

Релиз альбома Muse «Simulation Theory» назначен на 9 ноября 2018 года, он станет их восьмым студийником. Группа отправится в тур по всему миру, в планах США, Европа, а затем и Южная Америка с Азией. В списке концертов есть и дата выступления в Москве.