Ноэл Галлахер представил новую пластинку «Who Built The Moon?»

Британская рок-группа Noel Gallagher’s High Flying Birds, созданная Ноэлом Галлахером, выпустила новый альбом. Релиз «Who Built The Moon?» (Кто построил Луну?«) изначально был назначен на начало ноября, но в итоге был перенесен на 24 ноября 2017 года. На альбоме 12 треков, в японском издании бонусом добавлена песня «God Help Us All».

«Who Built The Moon?» стал третьим студийным альбомом группы и был выпущен на лейбле Sour Mash Records. Продюсером выступил североирландский диджей и музыкант Дэвид Холмс, однако, звук нового альбома получился рок-н-ролльным, как о том рассказывал сам Ноэль во время работы в студии.

В интервью на одной радиостанции Колумбии, Галлахер рассказал, что женщина на обложке альбома, которую видно со спины — это его жена Сара.

Работа 2017 года стала первым альбом группы после ухода барабанщика Джереми Стейси (Jeremy Stacey) и гитариста Тима Смита (Tim Smith). Обоих музыкантов заменили бывшие участники Oasis Крис Шэррок (Chris Sharrock) и Колин «Гем» Арчер (Gem Archer) соответственно.

В качестве первого сингла 9 октября 2017 года была выпущена песня «Holy Mountain».

Радиостанция Maximum в ближайшие выходные готовит эфирный уик-энд, посвященный музыке Ноэла Галлахера и его брата Лиама, с которым в 90-х годах они создали ныне уже легендарную группу Oasis.