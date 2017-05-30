Ноэль Галлахер рассказал о выходе нового альбома

Ноэль Галлахер сообщил, что его новый альбом выйдет 9 ноября 2017 года. Об этом бывший музыкант Oasis, а ныне сольный исполнитель, рассказал в ходе интервью журналу Radio X. Еще не названный альбом станет третьей работой Галлахера с его группой High Flying Birds, после их дебюта в 2011 году и «Chasing Yesterday» в 2015 году.

NME подметил, что альбом Галлахера-старшего выйдет через месяц после сольного дебюта его брата Лиама Галлахера, релиз которого планируется на октябрь.

В интервью Ноэль рассказал о работе над альбомом, которая была очень захватывающей, а некоторые песни попали на него в последний момент, хотя записывать их группа не планировала. Трек-лист пока не известен, Ноэль лишь сказал, что на пластинке будет трек под названием «Instrumental Number Three».

Ноэль подробно описал звук альбома в одном из интервью в июне 2016 года, настаивая на том, что это будет «рок-н-роллом», несмотря на то, что продюсером стал североирландский диджей и музыкант Дэвид Холмс.

«Честно говоря, я надеялся, что мы сможем сделать что-то электронное, но это будет рок-н-ролл, со мной все в порядке»

— уверял Ноэль в беседе с канадским изданием Exclaim.

Сам Холмс, начав работу над альбомом весной прошлого года, рассказал Gigwise, что «люди будут удивлены» «забавным» духом альбома.

29 мая Ноэлю Галлахеру исполнилось 50 лет. Лиам отправил брату письмо с поздравлениями.

В ближайших планах Ноэля и его группы выступление на крупнейшем европейском фестивале Glastonbury.