Noize MC и Монеточка показали «Чайлдфри»

Видео на песню «Чайлдфри» представил сегодня Иван Алексеев, известный как Noize MC. Трек хорошо известен поклонникам группы по альбому «Царь горы» и исполнению на концертах, но видео на нее было презентовано только 1 июня. Исполняется песня дуэтом с Монеточкой — персонажем рунета из Екатеринбурга по имени Лиза, что прославилась исполнением собственных душевных песен о нелегкой современной жизни.

«Чайлдфри» запоминается и западает в мозг очень быстро, припев крутится вокруг рифмы «чайлдфри-умри-гори-mp3». Песня построена на принципе «плохих советов», которые и воспринимать стоит методом «от противного. Видеоклип на канале Noize MC снабжен комментарием автора: