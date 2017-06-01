Noize MC и Монеточка показали «Чайлдфри»
Видео на песню «Чайлдфри» представил сегодня Иван Алексеев, известный как Noize MC. Трек хорошо известен поклонникам группы по альбому «Царь горы» и исполнению на концертах, но видео на нее было презентовано только 1 июня. Исполняется песня дуэтом с Монеточкой — персонажем рунета из Екатеринбурга по имени Лиза, что прославилась исполнением собственных душевных песен о нелегкой современной жизни.
«Чайлдфри» запоминается и западает в мозг очень быстро, припев крутится вокруг рифмы «чайлдфри-умри-гори-mp3». Песня построена на принципе «плохих советов», которые и воспринимать стоит методом «от противного. Видеоклип на канале Noize MC снабжен комментарием автора:
«Глупо отрицать, что это провокационная песня. Да, провокационная. Огромное количество родителей фактически игнорируют своих детей, не пытаются найти с ними общий язык, не вникают в их интересы и проблемы, а когда потом случается абсолютно закономерный коллапс, виноваты оказываются музыканты с „неправильным репертуаром“. Я готов к публичной дискуссии на эту тему, почему нет? Я сам отец двоих детей. Да, конкретно эту песню я им в машине не поставлю и под гитару дома не спою. Поставлю и спою другие. Точно так же, как я им могу включить мультфильм про Карлсона или кино про Буратино, а вот нового „Чужого“ посмотрю сам, без них. Многие современные родители вручают своим детям айпад с двухлетнего возраста и идут заниматься своими делами, а потом удивляются, что подростки подписываются на „паблики смерти“. Песня „Чайлдфри“ — о том, к чему может привести слепое следование чужим советам и мнению „авторитетов“ из медиа, о персональной ответственности за собственные жизненные решения. А то, что многие люди не в состоянии отличить лирического героя от личности автора, для меня не новость»