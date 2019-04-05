Новый клип на авторский сингл «Another Life» музыкального продюсера IZZAT побил все рекорды просмотров

IZZAT (Иззат Халиков) — автор-исполнитель, музыкальный продюсер и певец, представил публике видео на сингл «Another Life», который уже успел покорить десятки тысяч фанатов электронной музыки. Вокальную партию в нем исполнила известная американская певица BRBN.

«Another Life» — набирающая популярность композиция электронной музыки, уютно расположилась между музыкальными направлениями EDM и поп. Трек обладает насыщенным звучанием, а его изюминка — мощный и чистый вокал BRBN, который завораживает до мурашек по коже. Эта композиция безусловно станет хитом приближающихся летних вечеринок.

Съемки клипа проходили в городе ангелов Лос-Анджелесе (Калифорния). Героиня видео, которую сыграла актриса Пейдж МакГарвин (Paige McGarvin) — девушка, мечтающая о чем-то, что отличается от ее обыденности. Она хочет вырваться из лап серости и сливных городских канализаций, по которым шагает в поисках выхода к своей мечте. Режиссурой и сведением видеоряда занималась компания Zane Productions.

Назвать эту работу просто клипом довольно сложно. По заложенному смыслу и спектру эмоций, это скорее короткометражка, которая отражает суровую реальность и дает надежду на лучшее.

Автором и продюсером сингла, запись которого проходила в Голливуде на Paramount RecordingI, является IZZAT. Издатель трека — Ervest Music. Музыка доступна для потоковой трансляции через Spotify, iTunes, Apple Music и другие сервисы.

Официальный клип IZZAT feat. BRBN «Another Life» доступен для просмотра по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=-5VlcPdNwqI.

IZZAT — сценический псевдоним Иззата Халикова, родившегося в Узбекистане 14 июня 1988 года, и который уже с 12 лет стал заниматься музыкой. Чтобы выйти на международный уровень и стать знаменитым, он прошел долгий путь от музыканта свадебного коллектива до продюсера и аранжировщика с мировым именем.

За 18 лет работы в музыкальной индустрии, IZZAT достиг невероятных высот. Сегодня его смело можно назвать одним из талантливейших композиторов, музыкантов, продюсеров, ремиксеров, диджеев, чьи работы не оставляют равнодушными. Ему подражают новички, на него равняются коллеги. Его мнение имеет в индустрии большой вес, а его работами заслушиваются сотни тысяч фанатов во всех уголках мира.