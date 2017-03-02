Ольга Арефьева и «Ковчег» презентуют альбом «Ангел и девочка» в Москве и Петербурге

Презентация нового альбома «Ангел и девочка» Ольги Арефьевой и ее группы «Ковчег» пройдет в Москве и Петербурге. Северной столице покажут сразу два альбома — еще и предыдущую «Глину», которая здесь пока не была сыграна.

Музыканты рассказали, что рабочими названиями обоих альбомов были «Оптимизм» и «Депрессняк». Кто слышал вгоняющую в мороз по коже «Глину», теперь задумались о том, что если это был «оптимизм», то чего же можно ждать от «депрессняка»?

Альбом «Ангел и девочка» получился с фирменной горько-сладкой арефьевской приправой сна и яви, чуда и обыденности. Музыка и поэзия вовлекает путешественника в круговорот тайны: формы и смыслы тянут с земли в ангельскую реальность.



Новый альбом раскрыт двумя параллельными линиями: Девочка с её непростым земным бытием и легкомысленный Ангел-шалопай. Его существование — полеты с любимой космической кошкой Моа-Моа и отношения с Высшим Начальством. А вот Девочка живет на Земле, потому ей приходится нелегко. Но как полагается хорошей сказке, невзирая на разницу героев и масштабов их бытия, под занавес они берутся за руки и уходят вдаль. Здесь важен звуковой ряд, способный заставить созерцателя забыть обо всем вокруг. Девочка и Ангел оставляют нас под мантрическое кружение странной фразы: «ждите весны и целуйте собак, ангел сметаны, ты ближе на год». «Ждите весны и целуйте собак, ангел сметаны, ты ближе на год»...





Москва — ЦДХ, 26 марта, 19.00



Санкт-Петербург — Эрарта, 31 марта, 20.00