Организаторы фестиваля «Нашествие» рассказали о нововведениях

Организаторы и партнеры «НАШЕствия 2017», которое пройдет 7, 8 и 9 июля в Большом Завидово Тверской области, рассказали о нововведениях готовящегося фестиваля и ответили на вопросы журналистов в ходе пресс-конференции в Москве.

Билеты на «Нашествие» в этом году впервые стали именными. «Это связано с обеспечением дополнительной безопасности гостей фестиваля. На входе вместе с входным билетом необходимо будет предъявить документ, удостоверяющий личность», — сообщила генеральный директор «Мультимедиа Холдинга» Евгения Киселева.

Также будут улучшены условия проживания — в палаточных городках, названных в честь легендарных рок-клубов — «Ленинград», «Москва» и «Свердловск» — будет больше душевых кабин, появится палаточная гостиница — с ресепшеном, охраной и надувными кроватями.

Территория фестиваля пройдет обработку от клещей и змей. Будут дежурить кареты скорой помощи, а также реанимационный автомобиль.

В 2017 году фестиваль обзаведется собственным информационным центром, где всегда можно будет получить ответы на все вопросы, узнать расписание Главной сцены и НАШЕ 2.0, обратиться за помощью, сделать срочное объявление или просто встретиться с друзьями, если потерялись в толпе.

Особенный резонанс вызвала новость о бесплатном проезде до территории фестиваля. От Москвы до станции Конаковский Мох можно будет бесплатно проехать на электричке, предъявив билет на «Нашествие».

В этом году расплачиваться прямо в поле можно будет любыми пластиковыми картами — об этом позаботились партнёры «НАШЕСТВИЯ» платежная система МИР и «Тинькофф Банк».

Музыкальная программа «Нашествия»

Программный директор «НАШЕго Радио» Анастасия Рогожникова подробно рассказала о музыкальной программе и об активностях на поле фестиваля. В этом году, фестиваль стартует на день раньше: вход для посетителей будет открыт уже в четверг, 6 июля с 16.00. Концерты начнутся этим же вечером — группы Trubetskoy и Бахыт-Компот выступят для первых гостей фестиваля.

Основная сцена начнёт работать в пятницу, 7 июля в 18.00 — Вячеслав Бутусов и «Юные Александровцы» откроют «НАШЕСТВИЕ» совместным выступлением. Далее гостей ждут концерты групп Кукрыниксы, Сплин, Кипелов, а завершит первый фестивальный день Пилот.

В субботу, по традиции — утром, на сцену выйдет группа Алиса. Чиж & Co также выступят в субботу, но в необычном составе — одну песню с Сергеем Чиграковым сыграют музыканты, отобранные из слушателей «НАШЕго Радио» в ходе акции «Музыка доверия».

Насыщенная музыкальная программа будет и на сцене НАШЕ 2.0: концерты Несчастного Случая, Найка Борзова, Дельфина и многих других.

Впервые в этом году «НАШЕ ТВ» покажет обе сцены фестиваля в прямом эфире! Эфир будет доступен на сайте телеканала бесплатно.

«Дом культуры» на фестивале

На «НАШЕствии 2017» будет еще одна, особенная сцена — «Дом Культуры» или «ДК». Там будут смотреть кино, театральные постановки и слушать лекции.

Каждый день на третьей сцене «Дом Культуры» будет происходить что-то интересное: в программе драматическое экспериментальное шоу #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ, выступление братьев Сафроновых и многое другое.

«ДК» будет работать как кинотеатр и лекторий: каждый день будут показывать культовое отечественное кино и мультфильмы, тут же состоится специальный показ документальных фильмов — о «Гражданской Обороне» и «Как снимали Брат 2», и презентация второй книги Александра Балунова «Король и шут: Бесконечная история».

Пресс-конференцию, посвященную НАШествию-2017, можно посмотреть в записи.