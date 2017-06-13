Papa Roach презентуют в России новый альбом

Papa Roach готовят к релизу 9-ый студийный альбом «Crooked Teeth», выход которого намечен на 19 мая 2017 года. В начале марта новая песня «Help» возглавила чарт Active Rock и стала самой активно добавляемой песней в плейлисты. Сейчас она находится на 6-й строчке в чартах рок-радиостанций, а число ее прослушиваний перевалило за 4 млн. Предыдущий новый трек «Crooked Teeth», увидевший свет в конце 2016 года, впечатлил слушателей сочетанием эффекта «808 bass drop» и металлического брейкдауна.

13 июня 2017 года в столичном клубе «Stadium» и 14 июня в питерском «А2» Papa Roach презентуют свой альбом в России!

Уже почти 25 лет эти знаменитые рокеры создают заразительную, бодрящую рок-музыку, которая зажигает сердца миллионов меломанов по всему миру! Их первые работы представляли из себя смесь ню-метала и рэпкора и принесли группе настоящую мировую славу. Так, настоящим прорывом стал второй альбом группы — «Infest», который трижды получил платиновый статус, занял лидирующие позиции в американском чарте Billboard 200 и в течение первой же недели после выхода был раскуплен в количестве 30000 копий! За годы своего существования Papa Roach постоянно экспериментировали со звучанием, добавляли оркестровые инструменты, уходили в сторону альтернативы и в итоге стали легендами альт-метала. В настоящий момент за спиной у группы 8 студийных альбомов, совместные туры с Five Finger Death Punch, Sixx: A.M , Nickelback, Mötley Crüe, Skillet и другими лидерами жанра, а также номинация на премию Грэмми.