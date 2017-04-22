Parov Stelar выпустили новый альбом

 

22 апреля 2017 года

Австрийский коллектив Parov Stelar выпустил свой новый альбом. «The Burning Spider» вышел 21 апреля 2017 года.

Большинство песен представляют собой современное переосмысление композиций классических джазовых и блюзовых музыканов, например «Soul Fever Blues» сделана «вместе» с Мадди Уотерсом (Muddy Waters)

Parov Stelar — псевдоним музыканта Маркуса Фюредера (Marcus Füreder), лидера одноимённого музыкального коллектива. Изюминка саунда — в разнообразном соединении джаза, хауса, IDM и даунтемпо.

Российские поклонники немного поэкспериментировали с обложкой и одели девушку в «роковый» прикид, вручив ей гитару.

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