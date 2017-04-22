Parov Stelar выпустили новый альбом

Австрийский коллектив Parov Stelar выпустил свой новый альбом. «The Burning Spider» вышел 21 апреля 2017 года.

Большинство песен представляют собой современное переосмысление композиций классических джазовых и блюзовых музыканов, например «Soul Fever Blues» сделана «вместе» с Мадди Уотерсом (Muddy Waters)

Parov Stelar — псевдоним музыканта Маркуса Фюредера (Marcus Füreder), лидера одноимённого музыкального коллектива. Изюминка саунда — в разнообразном соединении джаза, хауса, IDM и даунтемпо.

Российские поклонники немного поэкспериментировали с обложкой и одели девушку в «роковый» прикид, вручив ей гитару.