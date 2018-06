Пол Маккартни назвал дату выхода нового альбома и представил две песни

Пол Маккартни представил две новые песни, которые доступны к прослушиванию на канале музыканта в YouTube в формате Lyric Video. Треки «Come On To Me» и «I Don`t Know» записаны для готовящегося альбома «битла». Новый «Egypt Station», выйдет 7 сентября 2018 года, о запланированном «времени прибытия» на «cтанцию» МакКартни заявил на официальном сайте. «Egypt Station» станет первым полноценным студийным альбомом за пять лет с момента выхода «New» в 2013 году.

Концепт новой работы — атмосфера музыкального путешествия через 14 станций — именно таково количество треков на «Egypt Station» — где Пол выступает словно в качестве проводника.