Placebo сняли клип о тружениках свалки электроники

Группа Placebo представила новое видео на трек «Lifeʼs What You Make It». Клип рассказывает о крупнейшей мировой свалке, куда множество развивающихся стран сбрасывают электронные отходы и старую технику. Знакомьтесь, это – Агбогблоши (Abogbloshie) в окрестностях столицы Ганы. Тысячи местных жителей трудятся здесь, выискивая среди мусора что-то полезное и нужное.

«Мы надеемся, что это заставит зрителя задуматься о последствиях такого рода технологий сброса отходов, которые больше не актуальны. В наши дни есть несколько новых способов утилизации»

- прокомментировал новый клип фронтмен группы Брайан Молко, и добавил: «Речь идет о триумфе человеческого духа перед лицом несчастья, которое нельзя изменить. Как говорится в песне: "Жизнь - это то, что вы делаете. Не можете избежать этого... Отпразднуйте это"».