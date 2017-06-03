Placebo сняли клип о тружениках свалки электроники

 

03 июня 2017 года

Группа Placebo представила новое видео на трек «Lifeʼs What You Make It». Клип рассказывает о крупнейшей мировой свалке, куда множество развивающихся стран сбрасывают электронные отходы и старую технику. Знакомьтесь, это – Агбогблоши (Abogbloshie) в окрестностях столицы Ганы. Тысячи местных жителей трудятся здесь, выискивая среди мусора что-то полезное и нужное.

«Мы надеемся, что это заставит зрителя задуматься о последствиях такого рода технологий сброса отходов, которые больше не актуальны. В наши дни есть несколько новых способов утилизации»
- прокомментировал новый клип фронтмен группы Брайан Молко, и добавил:

«Речь идет о триумфе человеческого духа перед лицом несчастья, которое нельзя изменить. Как говорится в песне: "Жизнь - это то, что вы делаете. Не можете избежать этого... Отпразднуйте это"». 

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