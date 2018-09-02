Погиб Коля Васин. Его называли главным битломаном страны

 

02 сентября 2018 года

Умер Коля Васин советский и российский коллекционер, писатель-историограф, создатель крупнейшего в стране музея группы The Beatles, учредитель «Храма любви, мира и музыки имени Джона Леннона», важная фигура в среде петербургского рок-н-ролла. На днях ему иполнилось 73 года.

О смерти сообщил 2 сентября в своем Фейсбуке друг Коли Николай Барабанов.

Сообщается, что Коля Васин погиб еще 29 августа 2018 года в результате суицида, при падении с третьего этажа в петербургском торговом комплексе «Галерея». Основатель музея «Реалии Русского Рока» Владимир Рекшан, бывший вице-президентом комитета по созданию храма и являвшийся другом Васина в беседе с корреспондентом интернет-издания Фонтанка.ру сообщил, что умерший оставил предсмертную записку со словами «невозможности жить в стране, где никто не поддерживает дело храма Джона Леннона».

Еще в 90-х Васин открыл фонд, который собирал средства на строительство «Храма любви, мира, музыки и Джона Леннона». Его дом в общественном центре «Пушкинская, 10» в Петербурге стал музеем The Beatles со множеством экcпонатов, иллюстрирующих творчество ливерпульской четверки. Впрочем, это не было музеем, где были по расписанию открыты двери и продавались билеты. Самые любопытные могли просто позвонить в дверь и если Коля был в настроении, он мог пустить к себе всех желающих.

R.I.P.

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