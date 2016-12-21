Посвящение Янке в программе Дианы Арбениной на Нашем Радио

Авторская программа Дианы Арбениной на НАШЕм Радио «Последний герой» или «Акустика редких людей», под занавес 2016 года будет посвящена исполнительнице Янке Дягилевой. Эфир — 21 декабря, в 21.00 по московскому времени

Янка Дягилева — ключевая фигура для рок-музыки в нашей стране. Диана Арбенина замечает, что творчество Дягилевой — «корни русского рока» и рассуждает, какой могла быть современная музыка, если бы певица не погибла так рано. Песни Янки до сих пор регулярно звучат со сцены и в радиоэфире в исполнении российских и зарубежных музыкантов. Чего стоит только кавер Massive Attack и Элизабет Фрейзер на песню «Печаль моя светла» («Я повторяю 10 раз и снова...).

«Наше Радио» вещает в Москве на частоте 101.7 FM, а в Санкт-Петербурге на 104.0 FM.

«Последний герой» или «Акустика редких людей», 21 декабря, в 21.00