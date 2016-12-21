Посвящение Янке в программе Дианы Арбениной на Нашем Радио

Посвящение Янке в программе Дианы Арбениной на Нашем Радио

 

21 декабря 2016 года

Авторская программа Дианы Арбениной на НАШЕм Радио «Последний герой» или «Акустика редких людей», под занавес 2016 года будет посвящена исполнительнице Янке Дягилевой. Эфир — 21 декабря, в 21.00 по московскому времени

Янка Дягилева — ключевая фигура для рок-музыки в нашей стране. Диана Арбенина замечает, что творчество Дягилевой — «корни русского рока» и рассуждает, какой могла быть современная музыка, если бы певица не погибла так рано. Песни Янки до сих пор регулярно звучат со сцены и в радиоэфире в исполнении российских и зарубежных музыкантов. Чего стоит только кавер Massive Attack и Элизабет Фрейзер на песню «Печаль моя светла» («Я повторяю 10 раз и снова...).

«Наше Радио» вещает в Москве на частоте 101.7 FM, а в Санкт-Петербурге на 104.0 FM.
«Последний герой» или «Акустика редких людей», 21 декабря, в 21.00

#          

Смотрите также:

Новости
Новости
Новости
Музыкальная премия «Золотая Горгулья-2016»
Музыкальная премия «Золотая Горгулья-2016»

Старейший концертный клуб Москвы «16 Тонн» отпраздновал 20-летие. Этот солидный юбилей, как и прошлые свои дни рождения клуб традиционно отметил проведением Церемонии вручения независимой музыкальной премии «Золотая Горгулья». Премия вручалась уже в 17-й раз.

Отчеты
В клубе «16 Тонн» состоится XVII Церемония вручения независимой музыкальной премии «Золотая Горгулья». Самая несерьезная из всех серьезных премий в мире
В клубе «16 Тонн» состоится XVII Церемония вручения независимой музыкальной премии «Золотая Горгулья». Самая несерьезная из всех серьезных премий в мире

2 ноября клубу «16 Тонн» исполняется 20 лет. В этот день в клубе пройдет традиционная с некоторых пор церемония вручения независимой музыкальной премии «Золотая Горгулья».

Новости
Новости
Новости
В новом видео Ленинграда «Сиськи» снялись актеры из «В Питере — пить»
В новом видео Ленинграда «Сиськи» снялись актеры из «В Питере — пить»

В сюжет неожиданно «вплетен» президент России Владимир Путин, который не только появляется в ролике, но и произносит несколько слов, они-то и становятся толчком для решительных действий главной героини.

Новости

Новости партнеров: