Представлена новая песня Чака Берри «Big Boys»

В сети опубликован первый сингл из посмертного альбома Чака Берри. Песня «Big Boys» — энергичный рок-н-ролл в лучших традициях Берри. Она стала результатом совместной работой музыканта с Томом Морелло из Rage Against The Machine и исполнителем Натаниелем Ратлайффом (Nathaniel Rateliff). В записи участвовали сыновья рок-легенды, Чарльз Берри младший (гитара) и Ингрид Берри (губная гармошка). Вступление трека отсылает к хиту Чака Johnny B. Goode, но это полностью новая песня.

Один из наиболее влиятельных ранних исполнителей рок-н-ролла, Чак Берри ушел из жизни 18 марта. Незадолго до смерти, 18 октября 2016 года, в день своего 90-летия, он говорил об альбоме, который должен выйти в 2017 году. Его наследники сообщили сегодня о дате выхода релиза — 16 июня. Альбом назван просто «Chuck», он станет первой за 38 лет студийной работой легендарного гитариста и «отца рок-н-ролла», а предыдущий, «Rock It», вышел в 1979 году.

Одна из песен нового лонгплея названа «Lady B. Goode», она станет своеобразным «сиквелом» к нетленке Чака «Johnny B Goode».

Трек-лист альбома Чака Берри «Chuck» 2017 года: