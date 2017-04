Классики рока Procol Harum записали альбом к юбилею группы

Вышел новый студийный альбом от классиков рока Procol Harum. Пластинка «Novum» приурочена к юбилейному туру в честь 50-летия коллектива. Релиз выпущен в том числе на виниле.

Procol Harum добились всемирной славы со своим дебютным синглом «A Whiter Shade Of Pale», песня эта известна каждому по сборникам типа «Golden Rock Ballads». Группа внесла значительный вклад в формирование жанра прогрессив-рок, при этом, сохранив свои корни, которые лежат в блюзе и соуле. Обложка новой пластинки содержит отсылки к оформлению дебютного диска группы 1967 года.

С момента своего первого выступления в 1967 году Procol Harum не перестают эволюционировать, но у их руля бессменно остается вокалист, пианист и композитор — Gary Brooker (Гэри Брукер). Теперешний состав сформировался преимущественно в 90-х, и в него входят басист Matt Pegg (Jethro Tull, Ian Brown), барабанщик Geoff Dunn (Jimmy Page, Dave Stewart, Van Morrison), гитарист Geoff Whitehorn (Roger Chapman, Paul Rodgers, Roger Daltrey) и органист, играющий на Hammond organ Josh Phillips (Pete Townsend, Midge Ure).

«Procol Harum» исполняется полвека, нам было нужно что-то особенное, и вот в результате получился новый альбом с новыми песнями от команды, которая вместе вот уже 10 лет. Все мы внесли свой вклад в создание этого альбома, который я считаю лучшим в истории группы. Просто послушайте!« — говорит вокалист Гэри Брукер.

Еще немного о «A Whiter Shade Of Pale» Procol Harum. Песня звучала во множестве кинофильмов, одна из самых трогательных и слезливых киносцен за всю историю кинематографа — ключевой эпизод из «Рок-Волны» (The Воаt That Rocked) с тонущим судном, на котором располагалась легендарная пиратская радиостанция.

На момент публикации новости, у видео на «A Whiter Shade Of Pale» в Ютьюб за 10 лет c момента появления ее там 66 653 962 просмотра.