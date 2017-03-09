Александр Пушной сыграет живой концерт в прямом эфире

Александр Пушной придет в программу «Воздух» на «Нашем Радио». 11 марта 2017 он встретится с ее ведущим, музыкальным журналистом Евгением Марголисом.

Говорить про КВН и «Галилео» не намечается — на рок- радиостанции речь пойдет только о музыке. Будут не только разговоры, по традиции в эфире «Нашего Радио» гость отыграет живой концерт.

Александр Пушной известен своим пристрастием к музыке и гитарам. Ещё в начале 1990-х он начал писать свои первые песни и сколотил группу «Медведь. В 2009 и 2012 годах он выходил на сцену фестиваля Нашествие, с аккомпанирующим составом музыкантов группы «Джанкой Бразерс». Не так давно Александр Пушной стал ведущим юбилейной рок-премии «Чартова Дюжина». У артиста есть канал на YouTube, где он делится видео о гитарах и выкладывает фрагменты своих клипов и живых выступлений.

Эфир-концерт с Александром Пушным в программе «Воздух» на «Нашем» начнется в субботу в 18.00 по московскому времени. Настраивайтесь на нужную волну и слушайте смешные и правдивые песни Александра Пушного.