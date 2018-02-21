Британская радиостанция NME вновь появилась в онлайн-эфире. NME radio пришло на замену радио CDNX, схожему по музыкальному стилю, и ориентировано на поклонников Garage, Rock, Indie / Alternative, Urban и Leftfield Dance. Эфир NME на сайте и потоке в мобильных приложениях был запущен без анонсирования еще несколько дней назад, но с 21 февраля сайт cdnx.co.uk начал перенаправлять посетителей на nme.com/audio.

NME Radio работает под брендом журнала New Musical Express, вещание было начато 24 июня 2008 года и прекратилось 25 марта 2013 года. На момент публикации этой новости на странице NME радио в Википедии никаких изменений о возобновлении работы не внесено.

Владельцем CDNX являлся все тот же человек, что был соучредителем NME Radio и создателем знаменитой британской радиостанции Xfm, Сэмми Джейкоб (Sammy Jacob).

Прежняя радиостанция NME транслировала коммерчески ориентированный альтернативный музыкальный формат. Новое NME, как это было и на радио CDNX, представлено двумя каналами — NME 1 и NME 2. NME 1 предлагает новинки и классику стилей Indie и Alternative, в то время как NME 2 фокусируется сугубо на малоизвестных исполнителях.

Для прослушивания станций просто зайдите на сайт и запустите Radio Player, нажав на NME 1 или NME 2. Для звучания радио на смартфоне или компьютере можно воспользоваться приложением TUNEIN Radio.