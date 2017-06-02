Radiohead представили песню, не вошедшую в альбом «OK Computer» (видео)

Трек «I Promise», готовящийся для альбома «OK Computer», но не вошедший в него, был представлен Radiohead. Песня прозвучала в эфире BBC Radio 6. Она была записана в 1996 году и неоднократно исполнялась на концертах. Сам же, ставший культовым «OK Computer», вышел 20 лет назад.

«I Promise» (видео смотрите под текстом новости) — один из трех ранее неизданных треков, который войдет в готовящееся расширенное юбилейное переиздание пластинки с названием «OKNOTOK», релиз которой состоится 23 июня. Две другие называются «Lift» и «Man of War». Все треки переиздания выйдут в обновленной версии и будут взяты с оригинальных аналоговых лент. Туда же войдут 8 треков с оборотных сторон синглов к альбому.

«OKNOTOK» будет представлен на различных носителях, в том числе на виниле. Готовится и презентационный бокс, куда войдут три винила и два компакт-диска, один из которых визуально имитирует «сгоревший» «OK Computer». Там же будет 104-страничный блокнот, исписанный о времена работы над оригинальной пластинкой вокалистом Томом Йрком и даже 90-минутная кассета, куда включены демо-версии и студийные дубли. Такая подарочная версия доступна для заказа только на специальном сайте, посвященном «OKNOTOK», и выставлена по цене $ 130.