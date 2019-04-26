Немецкая группа Rammstein представила еще одно музыкальное видео на песню из грядущего альбома — «Radio»

Выход нового альбома Rammstein обозначен 17 мая 2019 года. Это первый за почти 10 лет студийный альбом. После этого музыкантам предстоит мировой тур из 30 концертов, большинство билетов на которые, по утверждению немецкой прессы, уже раскуплены.

Предыдущим видео, которое представляет новый альбом группы, стал клип на «Deutschland». Он вызвал общественную дискуссию в Германии. «Немецкая волна» назвала видео «историей Германии в ярких картинках». Большинство немецких СМИ прохладно или негативно отозвались о новой работе Rammstein, назвав ее «чётко спланированной провокацией». Работу критикуют за эксплуатацию темы Холокоста и расистские стереотипы. За первые сутки клип на эту песню собрал больше 9 миллионов просмотров.

В активных обсуждениях новой песни можно поучаствовать в группе поклонников Раммштайн в России.