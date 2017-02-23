Московская альтернативная группа Remark презентует сингл в столичных «Тоннах»

11 апреля 2017 года московские альтернативщики выступят с большим концертом который будет включать в себя расширенный сет как из своих старых композиций, так и нескольких совершенно новых треков.

В прошлом, 2016 году, группа Remark выиграла ротацию песни «Falling» на радио «Ultra» и выступление на телеканале «НАШЕ ТВ». Сыграли на разогреве у Слэша (Slash), W.A.S.P., Dope и японцев SuG. А также выступили с живыми концертами на радиостанциях «РСН», «L!FE», «Свое Радио», а клип на песню «Весна» появился на музыкальном телеканале «Russian Musicbox».

На предстоящем концерте музыканты представят несколько новых песен с обновленным сайндом.

Весна

Falling