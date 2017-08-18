Роберт Плант представил первый сингл с готовящегося альбома

Миру представлена новая песня Роберта Планта, в прошлом фронтмена легендарных Led Zeppelin.

Песня «The May Queen», стала первым синглом с готовящегося альбома «Carry Fire», релиз пластинки назначен на 13 октября 2017 года. Это будет 11-й сольной работой Планта.

Альбом записан с музыкантами группы The Sensational Space Shifters, с которой Плант уже работал над предыдущим лонгплеем «lullaby and... The Ceaseless Roar».

«Я уважаю свои прошлые работы, но мне всегда хочется создать что-то новое. Наша группа постоянно развивается, мы обретаем новое звучание и открываем новые музыкальные горизонты», — рассказал Роберт Плант о настроениях от записи пластинки.

Российская премьера состоялась в эфире ROCK FM. Слушателям радиостанции удалось первыми оценить новинку — она прозвучала в 11.00 по московскому времени, минута в минуту с остальным миром.

Слушайте новую песню с официального YouTube канала Robert Plant: