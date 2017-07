Роджер Уотерс представил видео на песню из нового альбома

Роджер Уотерс представил видео на песню «Wait For Her» из его недавно вышедшего нового альбома. Идея новой работы британского рок-музыканта основана на творчестве Махмуда Дарвиша (Mahmoud Darwish), поэта, с стихотворениях которого Палестина стала метафорой смерти и воскресения, страдания из-за вынужденного изгнания.

«Wait For Her», также, возникла из трагической истории Алана Курди — сирийского мальчика, погибшего вместе с матерью и братом в 2015 году при попытке семьи пересечь Средиземное море после отказа в получении статуса беженцев и предоставления убежища (см. «Европейский миграционный кризис»).

Фото погибшего 3-летнего Алана Кудри, тело которого выбросило на побережье Турции, было опубликовано множеством мировых СМИ и стало символом трагедии беженцев.

Тема миграционного кризиса на территорию стран ЕС из Северной Африки, Ближнего Востока и Южной Азии находит отражение в песнях Уотерса не впервые, и это видео стало продолжением «The Last Refugee», повествующей о сирийской беженке, потерявшей дочь.

Режиссером обоих клипов выступил Шон Эванс (Sean Evans), обративший внимание зрителя на шрам на плече героини видео, который стал одним из напоминаний об ужасе мучений, с которыми сталкиваются беженцы.

Песня «Wait For Her» была записана Роджером Уотерсом для пятого студийника «Is This The Life We Really Want?», вышедшего в начале июня этого года.

Роджер Уотерс известен призывами к музыкантам о культурном бойкоте Израиля, который, по его мнению, проводит политику апартеида по отношению к палестинцам. Не так давно на своей странице в фейсбуке он опубликовал открытое письмо к лидеру Radiohead Тому Йорку, запланировавшему концерт в Тель-Авиве с требованием отменить выступление.

Вот несколько слов из этого обращения: