Роджер Уотерс представил видео на песню из нового альбома

 

20 июля 2017 года

Роджер Уотерс представил видео на песню «Wait For Her» из его недавно вышедшего нового альбома. Идея новой работы британского рок-музыканта основана на творчестве Махмуда Дарвиша (Mahmoud Darwish), поэта, с стихотворениях которого Палестина стала метафорой смерти и воскресения, страдания из-за вынужденного изгнания.

«Wait For Her», также, возникла из трагической истории Алана Курди — сирийского мальчика, погибшего вместе с матерью и братом в 2015 году при попытке семьи пересечь Средиземное море после отказа в получении статуса беженцев и предоставления убежища (см. «Европейский миграционный кризис»).

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Фото погибшего 3-летнего Алана Кудри, тело которого выбросило на побережье Турции, было опубликовано множеством мировых СМИ и стало символом трагедии беженцев.

Тема миграционного кризиса на территорию стран ЕС из Северной Африки, Ближнего Востока и Южной Азии находит отражение в песнях Уотерса не впервые, и это видео стало продолжением «The Last Refugee», повествующей о сирийской беженке, потерявшей дочь.

Режиссером обоих клипов выступил Шон Эванс (Sean Evans), обративший внимание зрителя на шрам на плече героини видео, который стал одним из напоминаний об ужасе мучений, с которыми сталкиваются беженцы.

Песня «Wait For Her» была записана Роджером Уотерсом для пятого студийника «Is This The Life We Really Want?», вышедшего в начале июня этого года.

Роджер Уотерс известен призывами к музыкантам о культурном бойкоте Израиля, который, по его мнению, проводит политику апартеида по отношению к палестинцам. Не так давно на своей странице в фейсбуке он опубликовал открытое письмо к лидеру Radiohead Тому Йорку, запланировавшему концерт в Тель-Авиве с требованием отменить выступление.

Вот несколько слов из этого обращения:

«Мы выступаем за сохранение прав людей, проживающих между рекой Иордан и Средиземным морем. Не взирая на их национальность, расу или религиозные убеждения. Все человеческие жизни священны, все дети — это наши дети, исключительность — это наш враг. Нет „Нас и их“ (отсылка к песне Pink Floyd „Us And Them“, — прим. ред). Есть только мы».

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