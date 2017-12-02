Журнал Rolling Stone включил новый альбом U2 в тройку лучших работ 2017 года

Журнал Rolling Stone, традиционно подводя итоги уходящего года, опубликовал список 50-ти его лучших песен и альбомов. Новый альбом группы U2 «Songs of Experience» удостоен третьего места в списке альбомов, лучшим же его треком журналом названа «Lights of Home», она и замкнула пятерку главных песен. Это признание в списке музыкальных достижений года было опубликовано накануне выхода четырнадцатого альбома ирландской группы, релиз которого состоялся 1 декабря.

Лидер группы Боно рассказал, что концепция «Songs of Experience» представляет собой сборник писем к его жене и детям, а юноша и девушка на обложке — это сын Боно Элайдж и дочь гитариста Эджа Сиан. Фото сделано давним приятелем U2, кинорежиссёром и фотографом Антоном Корбайном (Anton Corbijn). В треклисте 13 композиций, и еще четыре бонус-трека в deluxe-версии. В следующем году музыканты отправятся в поддержку нового альбома с туром по США.

Видео на «Lights of Home» пока не существует, а те, кто еще не заимел новый альбом U2, могут услышать её прямо сейчас: