Сцена «Высоцкий» фестиваля «Нашествие» ищет музыкантов

Фестиваль «Нашествие» объявил об открытии новой сцены — «Высоцкий» в год памяти музыканта. По замыслу организаторов, на ней выступят 50 молодых авторов-исполнителей. Для отбора групп и исполнителей стартовал Молодежный музыкальный конкурс молодых авторов-исполнителей «Высоцкий. Фест».

«Нам очень понравился лозунг нового молодежного конкурса — Вне форматов! Вне жанров! Вне любых ограничений! Понравилось, что в конкурсе могут принять участи и молодые рокеры, и барды, и рэперы, кто угодно. Такая постановка вопроса способна всколыхнуть музыкальный андеграунд страны, тех авторов-исполнителей и те команды, которые больше известны в соцсетях и интернете. А мы готовы предоставить им свою площадку самого крупного в стране фестиваля „Нашествие“, где сотни тысяч наших гостей смогут оценить творчество непризнанных пока музыкантов», — заявил продюсер «Нашествия» Андрей Матвеев.

По словам продюсера, молодых конкурсантов готовы поддержать именитые хедлайнеры «Нашествия — 2018» и выступить вместе с ними на сцене «Высоцкий».

Участвовать в конкурсе приглашают музыкантов, исполнителей, а также диджеев в возрасте от 18 до 35 лет. Для оформления заявки им необходимо загрузить свой трек на официальном сайте конкурса vfest.ru до 20 июля. С 22 по 25 июля пройдут на отборочные туры в 8 городах — в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Пятигорске, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске и Хабаровске.

В жюри конкурса — Сергей Галанин, Александр Скляр, Гоша Куценко, Хелависа, а также музыкальный обозреватель Борис Барабанов и руководитель театра поэтов Влад Маленко.

Пятьдесят победителей отборочного тура получат шанс выступить на сцене «Высоцкий» самого масштабного фестиваля страны «Нашествие — 2018». По результатам выступления на фестивале, будут выбраны 10 финалистов, которые получат уникальные возможности для творческого роста, в частности:

Профессиональную запись песни в одной из лучших московских звукозаписывающих студий «Vintage Records» под руководством музыкантов и наставников осенью 2018 в Москве;

Ротацию песни в федеральном эфире «НАШЕго Радио»;

Участие в гала-концерте Высоцкий. Фест" осенью 2018 в Москве.

Фестиваль «Нашествие — 2018» пройдет на прежнем месте — в Большом Завидово Тверской области. Дата перенесена с привычной первой декады июля на 3, 4 и 5 августа в связи с проведением в России ЧМ-2018.