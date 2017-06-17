Сева Новгородцев озвучил книгу своих воспоминаний. Ее можно купить за любую цену

Сайт Seva.ru, посвященный деятельности ведущего легендарной музыкальной программы «Рок-посевы» и разговорных передач «Севаоборот» и «БибиСева» сообщает об открытии магазина, в котором можно купить аудио-книгу «Интеграл похож на саксофон» в исполнении автора — Севы Новгородцева. Воспоминания о жизни Севы, озвученные его неподражаемым голосом, возвращают нас в эпоху джаза, коротких волн и надежд на будущее. Книга охватывает период от рождения Севы до отъезда из СССР и содержит истории, серьезные и смешные, часть которых известна слушателям его передач, но многие рассказываются здесь впервые.

Записал и смонтировал аудиокнигу ее автор самостоятельно.

«В магазине мы хотели бы попробовать применить принцип коммунизма, который я заучил еще в раннем детстве: «каждому по потребности — но от каждого по способностям»,

— рассказал Всеволод Новгородцев в видеообращении, посвященном открытию интернет-магазина.

Аудио-книга состоит из 34 частей, длиной от 15 до 40 минут, общей длительностью звучания около 15 часов в формате mp3. Скачать все части книги предлагается одним ZIP-файлом, либо по частям, после распаковывания файлы могут быть проиграны любым плейером.

Купить книгу можно и в электронном виде, это 384 cтр. в формате PDF. В неё вошли множество иллюстраций из личного фотоархива Севы.

Рекомендованная цена аудиоверсии книги €9.99, а электронного варианта — €2, 9. Прибыль пойдет на поддержку новых проектов Севы, главный из которых — второй том воспоминаний, включающий в себя и всю историю работы Севы на радио Би-би-си.

А здесь можно увидеть Севу Новгородцева в 1989 году и погулять с ним по Лондону.